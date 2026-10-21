Tesla: чистий прибуток у третьому кварталі впав на 43% — Electrek

Tesla оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2026 року: чистий прибуток, що припадає на звичайних акціонерів за стандартами GAAP, становив $787 млн — на 43% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Загальна виручка компанії майже не змінилася й становила $28,046 млрд проти $28,095 млрд роком раніше, повідомляє Electrek. У звіті Tesla також повідомила про виробничі проєкти у США.

Фінансові показники

Операційний прибуток Tesla скоротився на 56% у річному вимірі — до $718 млн. Операційна маржа становила 2,6% проти 5,8% у третьому кварталі 2025 року. Розводнений прибуток на акцію за GAAP знизився на 44% — до $0,22.

Валовий прибуток зріс на 9%, до $5,494 млрд, а валова маржа підвищилася з 18% до 19,6%. Операційні витрати збільшилися на 39%, до $4,776 млрд. Вільний грошовий потік становив $1,531 млрд, тоді як капітальні витрати зросли на 110%, до $4,732 млрд.

Поставки та виробничі проєкти

У липні—вересні Tesla виготовила 464 391 автомобіль, що на 4% більше у річному вимірі, та поставила клієнтам 486 532 машини — на 2% менше, ніж роком раніше. Поставки Model 3 і Model Y знизилися на 1%, до 478 237 одиниць. Поставки інших моделей скоротилися на 48% — до 8 295 автомобілів.

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Автомобільна виручка компанії зменшилася на 3%, до $20,56 млрд. Доходи від виробництва та зберігання енергії впали на 16%, до $2,881 млрд, натомість сегмент послуг та інших напрямів зріс на 33% — до $4,605 млрд.

Компанія заявила про початок серійного виробництва електровантажівки Tesla Semi у Неваді та старт виробництва людиноподібного робота Optimus у Фрімонті, штат Каліфорнія. Tesla також повідомила про запуск виробництва на Megafactory Texas, розрахованій на випуск систем зберігання енергії Megapack із запланованою потужністю 50 ГВт·год.

В Остіні Tesla почала використовувати Cybercab у своєму парку роботаксі. За даними компанії, до кінця кварталу сервіс роботаксі подолав майже 2 млн миль без нагляду водія. Tesla окремо зазначила, що FSD Supervised потребує активного контролю водія та не робить автомобіль автономним.

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