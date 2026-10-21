Lexus ogłosił ceny w pełni elektrycznego crossovera TZ z trzema rzędami siedzeń na rynkach USA i Europy. W Stanach Zjednoczonych model rocznikowy 2027 trafi do sprzedaży pod koniec 2026 roku, a jego oficjalny debiut w Europie zaplanowano na początek 2027 roku, podaje Electrek.

Ceny i zasięg w USA

Podstawowa wersja TZ 450e Premium AWD będzie kosztować od 64 050 dolarów, wliczając dostawę. Zamówienia mają zostać otwarte pod koniec 2026 roku. Model będzie wyposażony w akumulator o pojemności 76,96 kWh i ma oferować zasięg do 253 mil według cyklu EPA.

Na początku 2027 roku Lexus ma zaoferować dwie droższe wersje wyposażenia z akumulatorem o pojemności 95,82 kWh. Cena TZ 450e Premium Touring AWD będzie zaczynać się od 72 050 dolarów, a samochód będzie mógł przejechać do 315 mil bez ładowania. Cena TZ 450e Luxury AWD wyniesie od 80 550 dolarów, a zasięg tej wersji deklarowany jest na poziomie do 279 mil.

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Wyposażenie i oferty europejskie

Wszystkie odmiany otrzymają napęd na wszystkie koła DIRECT4 z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 308 koni mechanicznych. Producent deklaruje, że ładowanie akumulatora trakcyjnego od 10% do 80% potrwa około 35 minut przy mocy do 150 kW. Crossover będzie także miał port NACS, który umożliwia korzystanie ze stacji ładowania Tesla Supercharger bez osobnego adaptera.

W Niderlandach TZ będzie sprzedawany w wersjach 450e Standard Range, 450e Long Range Executive Line oraz 450e Long Range President Line. Podstawowa odmiana będzie kosztować od 79 995 euro z tymczasowym rabatem 4 000 euro. Dla europejskiego modelu deklarowany jest zasięg do 450 km z akumulatorem o pojemności około 77 kWh oraz do 544 km z akumulatorem 95,8 kWh według cyklu WLTP. W Hiszpanii ceny będą zaczynać się od 88 000 euro i sięgną 105 000 euro za topową dwukolorową wersję Luxury.

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