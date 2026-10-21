Lexus оголосив ціни на електричний SUV TZ із трьома рядами — Electrek

Lexus оголосив ціни на повністю електричний кросовер TZ із трьома рядами для США та європейських ринків. У США модель 2027 року надійде у продаж наприкінці 2026 року, а в Європі її офіційний вихід запланований на початок 2027-го, повідомляє Electrek.

Ціни та запас ходу у США

Базова версія TZ 450e Premium AWD коштуватиме від 64 050 доларів США з урахуванням доставки. Замовлення на неї планують відкрити наприкінці 2026 року. Модель оснащуватиметься батареєю ємністю 76,96 кВт·год і матиме заявлений за циклом EPA запас ходу до 253 миль.

На початку 2027 року Lexus має запропонувати дві дорожчі комплектації з батареєю на 95,82 кВт·год. TZ 450e Premium Touring AWD стартуватиме від 72 050 доларів і зможе проїхати до 315 миль без підзарядки. Вартість TZ 450e Luxury AWD становитиме від 80 550 доларів, а запас ходу цієї версії заявлено на рівні до 279 миль.

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Оснащення та європейські пропозиції

Усі модифікації отримають повний привід DIRECT4 із двома електромоторами сумарною потужністю 308 кінських сил. Виробник заявляє, що заряджання тягової батареї з 10% до 80% триватиме близько 35 хвилин за потужності до 150 кВт. Кросовер також матиме порт NACS, який дає змогу користуватися зарядними станціями Tesla Supercharger без окремого адаптера.

У Нідерландах TZ продаватимуть у версіях 450e Standard Range, 450e Long Range Executive Line та 450e Long Range President Line. Базова модифікація коштуватиме від 79 995 євро з тимчасовою знижкою 4 000 євро. Для європейської моделі заявлено запас ходу до 450 км із батареєю приблизно на 77 кВт·год та до 544 км із батареєю на 95,8 кВт·год за циклом WLTP. В Іспанії ціни починатимуться від 88 000 євро і сягатимуть 105 000 євро за топову двоколірну версію Luxury.

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