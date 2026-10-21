雷克萨斯公布了面向美国和欧洲市场的三排座纯电动TZ跨界车售价。2027年款车型将于2026年底在美国上市，而其在欧洲的正式发布计划于2027年初进行，Electrek报道。

美国市场的价格和续航里程

基础版TZ 450e Premium AWD起售价为64,050美元，含运费。该车型计划于2026年底开放订购。该车型将配备76.96千瓦时电池，EPA标称续航里程最高可达253英里。

2027年初，雷克萨斯预计将推出两款配备95.82千瓦时电池的更高价配置。TZ 450e Premium Touring AWD起售价为72,050美元，单次充电最高可行驶315英里。TZ 450e Luxury AWD起售价为80,550美元，该版本标称续航里程最高为279英里。

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配置和欧洲市场方案

所有版本都将配备DIRECT4全轮驱动系统和两台电动机，综合输出功率为308马力。制造商表示，在最高150千瓦功率下，动力电池从10%充至80%约需35分钟。这款跨界车还将配备NACS接口，无需单独适配器即可使用Tesla Supercharger充电站。

在荷兰，TZ将提供450e Standard Range、450e Long Range Executive Line和450e Long Range President Line版本。基础版起售价为79,995欧元，并提供4,000欧元的临时折扣。欧洲版车型按WLTP循环计算，搭载约77千瓦时电池时标称续航里程最高可达450公里，搭载95.8千瓦时电池时最高可达544公里。在西班牙，售价将从88,000欧元起，顶配双色Luxury版本售价将达到105,000欧元。

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