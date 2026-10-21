Lexus объявил цены на полностью электрический кроссовер TZ с тремя рядами сидений для рынков США и Европы. В США модель 2027 года поступит в продажу в конце 2026 года, а ее официальный выход в Европе запланирован на начало 2027 года, сообщает Electrek.

Цены и запас хода в США

Базовая версия TZ 450e Premium AWD будет стоить от 64 050 долларов США с учетом доставки. Заказы на нее планируют открыть в конце 2026 года. Модель будет оснащаться батареей емкостью 76,96 кВт·ч и будет иметь заявленный по циклу EPA запас хода до 253 миль.

В начале 2027 года Lexus должен предложить две более дорогие комплектации с батареей на 95,82 кВт·ч. Цена TZ 450e Premium Touring AWD будет начинаться от 72 050 долларов, а ее запас хода составит до 315 миль без подзарядки. Стоимость TZ 450e Luxury AWD будет начинаться от 80 550 долларов, а запас хода этой версии заявлен на уровне до 279 миль.

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Оснащение и европейские предложения

Все модификации получат полный привод DIRECT4 с двумя электромоторами суммарной мощностью 308 лошадиных сил. Производитель заявляет, что зарядка тяговой батареи с 10% до 80% займет около 35 минут при мощности до 150 кВт. Кроссовер также получит порт NACS, позволяющий пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger без отдельного адаптера.

В Нидерландах TZ будет продаваться в версиях 450e Standard Range, 450e Long Range Executive Line и 450e Long Range President Line. Базовая модификация будет стоить от 79 995 евро с временной скидкой 4 000 евро. Для европейской модели заявлен запас хода до 450 км с батареей примерно на 77 кВт·ч и до 544 км с батареей на 95,8 кВт·ч по циклу WLTP. В Испании цены будут начинаться от 88 000 евро и достигнут 105 000 евро за топовую двухцветную версию Luxury.

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