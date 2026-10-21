Bolt planuje wykorzystywać oprogramowanie Nvidia Alpamayo Stack do autonomicznej jazdy w co najmniej 25 tysiącach samochodów Lucid w Europie. Pierwszym etapem będzie program zbierania danych w Madrycie w Hiszpanii w 2027 roku, informuje Electrek.

Na początkowym etapie samochody nie będą przewozić pasażerów. Zostaną wykorzystane do zbierania danych o rzeczywistym ruchu drogowym, potrzebnych Bolt i Nvidii do opracowania oraz walidacji systemu. Realizacja programu będzie również wymagać zgody regulatorów. Bolt wskazał Niemcy i Francję jako kolejne kluczowe rynki.

Oprogramowanie do autonomicznej jazdy

We wrześniu Lucid i Bolt ogłosiły porozumienie w sprawie dostawy co najmniej 25 tysięcy samochodów, jednak wówczas nie sprecyzowały, jakie oprogramowanie będzie odpowiadać za autonomiczną jazdę. Samochody miały powstawać na bazie Nvidia Hyperion — referencyjnej architektury systemów obliczeniowych i czujników, która sama w sobie nie jest systemem autonomicznej jazdy.

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Nvidia Alpamayo Stack łączy tak zwaną AI do rozumowania z klasycznymi systemami percepcji i planowania ruchu. System będzie działać na platformie Hyperion z zestawem narzędzi bezpieczeństwa Halos. Bolt i Nvidia mają dostosować go do warunków europejskiego ruchu drogowego.

Modele i terminy uruchomienia

Bolt nie sprecyzował, jakie modele Lucid będą wykorzystywane w Madrycie. Wrześniowe porozumienie było związane z przyszłą platformą Lucid Midsize, której pierwszym samochodem ma być Cosmos. Według publikacji Lucid przesunął jego premierę na 2027 rok, najprawdopodobniej na drugą połowę roku. Electrek przypuszcza, że jeśli ten model nie będzie gotowy na czas, do zbierania danych mogą zostać wykorzystane obecne modele Gravity lub Air.

Oddzielnie Lucid współpracuje z Uberem i Nuro: program ten obejmuje co najmniej 35 tysięcy samochodów Gravity na świecie. Wraz z porozumieniem z Bolt potencjalna liczba robotaksówek Lucid sięga co najmniej 60 tysięcy pojazdów. Bolt deklarował również zamiar wdrożenia do 2035 roku 100 tysięcy autonomicznych pojazdów na swojej platformie w Europie i szerszym regionie UNECE.

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