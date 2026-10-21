Bolt计划在欧洲至少2.5万辆Lucid汽车上使用Nvidia Alpamayo Stack软件进行自动驾驶。第一阶段将于2027年在西班牙马德里启动数据采集计划，Electrek报道。

在初始阶段，这些汽车不会运载乘客。它们将被用于收集真实道路交通数据，这是Bolt和Nvidia开发并验证该系统所必需的。实施该计划还需要获得监管机构批准。Bolt称，德国和法国将是其接下来的重点市场。

自动驾驶软件

9月，Lucid和Bolt宣布了一项至少供应2.5万辆汽车的协议，但当时并未说明将由何种软件负责自动驾驶。这些汽车原计划基于Nvidia Hyperion打造。Hyperion是计算系统和传感器的参考架构，本身并非自动驾驶系统。

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Nvidia的Alpamayo Stack将所谓的推理型AI与传统的感知和运动规划系统相结合。该系统将在配备Halos安全工具套件的Hyperion平台上运行。Bolt和Nvidia将对其进行调整，以适应欧洲道路交通条件。

车型与启动时间表

Bolt没有说明将在马德里使用哪些Lucid车型。9月的协议与Lucid未来的Midsize平台有关，该平台的首款车型预计将是Cosmos。据该媒体报道，Lucid已将其推出时间推迟至2027年，很可能是在下半年。Electrek认为，如果该车型无法及时准备就绪，现有的Gravity或Air车型可能会被用于数据采集。

此外，Lucid正与Uber和Nuro合作：该项目涉及全球至少3.5万辆Gravity汽车。加上与Bolt的协议，Lucid潜在的自动驾驶出租车规模达到至少6万辆汽车。Bolt还表示，计划到2035年在其平台上于欧洲及更广泛的UNECE地区部署10万辆自动驾驶车辆。

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