Компания Bolt планирует использовать программное обеспечение Nvidia Alpamayo Stack для автономного управления как минимум 25 тысячами автомобилей Lucid в Европе. Первым этапом станет программа сбора данных в Мадриде, Испания, в 2027 году, сообщает Electrek.

На начальном этапе автомобили не будут перевозить пассажиров. Их будут использовать для сбора данных о реальном дорожном движении, необходимых Bolt и Nvidia для разработки и валидации системы. Реализация программы также потребует одобрения регуляторов. Следующими ключевыми рынками Bolt назвала Германию и Францию.

Программное обеспечение для автономного вождения

В сентябре Lucid и Bolt объявили о соглашении на поставку как минимум 25 тысяч автомобилей, однако тогда не уточнили, какое именно программное обеспечение будет отвечать за автономное управление. Машины должны были создаваться на базе Nvidia Hyperion — референсной архитектуры вычислительных систем и сенсоров, которая сама по себе не является системой автономного вождения.

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Nvidia Alpamayo Stack сочетает так называемый ИИ для рассуждений с классическими системами восприятия и планирования движения. Система будет работать на платформе Hyperion с набором инструментов безопасности Halos. Bolt и Nvidia должны адаптировать ее к условиям европейского дорожного движения.

Модели и сроки запуска

Bolt не уточнила, какие именно модели Lucid будут использоваться в Мадриде. Сентябрьское соглашение было связано с будущей платформой Lucid Midsize, первым автомобилем на которой должен стать Cosmos. По данным издания, Lucid перенесла его выпуск на 2027 год, вероятнее всего на вторую половину года. Electrek предполагает, что, если эта модель не будет готова вовремя, для сбора данных могут привлечь существующие модели Gravity или Air.

Отдельно Lucid сотрудничает с Uber и Nuro: эта программа предусматривает как минимум 35 тысяч автомобилей Gravity по всему миру. Вместе с соглашением с Bolt потенциальный объем роботакси Lucid достигает как минимум 60 тысяч автомобилей. Bolt также заявляла о намерении к 2035 году привлечь 100 тысяч автономных транспортных средств на своей платформе в Европе и более широком регионе ЕЭК ООН.

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