W USA Tesla zamierza do końca 2026 roku rozpocząć dostawy Cybercab do prywatnych klientów. Poinformował o tym podczas prezentacji wyników finansowych firmy za trzeci kwartał wiceprezes Tesli ds. inżynierii Lars Moravy, donosi InsideEVs.

Samochody dla floty Tesli

Moravy zaznaczył, że Cybercab jest produkowany na linii Tesli w Teksasie. Jednocześnie wszystkie samochody, które obecnie zjeżdżają z tej linii, są kierowane do wewnętrznej floty robotaksówek firmy. Według publikacji Tesla wyprodukowała kilkaset Cybercabów na potrzeby rozwoju.

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że zdecydowana większość Cybercabów będzie należeć do firmy i będzie przez nią wykorzystywana do świadczenia usług transportowych. Przeciwstawił ten model innym samochodom Tesli, w tym Modelowi 3 i Modelowi Y, które, jak powiedział, są przeznaczone przede wszystkim do prywatnego posiadania.

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Kwestia prywatnego posiadania

Musk wcześniej mówił, że Cybercab będzie kosztował mniej niż 30 tys. dolarów. Jednocześnie pojazd nie ma kierownicy, dlatego możliwość jego używania przez prywatnych właścicieli poza usługą robotaksówki, jak zauważa InsideEVs, pozostaje otwartą kwestią.

Tesla oferuje już płatne przejazdy robotaksówką w Austin w Teksasie i planuje wkrótce rozszerzyć usługę na Dallas. InsideEVs pisze również, że władze federalne badają wykorzystywanie przez firmę pojazdu bez części wyposażenia zwykle wymaganego przez przepisy federalne.

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