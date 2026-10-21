Google Maps w CarPlay otrzymuje asystenta głosowego Gemini — InsideEVs

Google rozpoczął wdrażanie asystenta głosowego Gemini w aplikacji Google Maps dla Apple CarPlay w Stanach Zjednoczonych. Właściciele iPhone’ów, którzy podłączają smartfony do systemu multimedialnego samochodu, mogą zadawać asystentowi naturalne, wieloetapowe pytania podczas jazdy.

Jak podaje InsideEVs, Gemini będzie odpowiadać na zapytania i w razie potrzeby proponować działanie nawigacyjne. Na przykład kierowca może opisać poszukiwane miejsce bez podawania jego dokładnej nazwy, a usługa może je znaleźć, wskazać lokalizację i zaproponować wyznaczenie trasy.

Pytania o trasę i miejsce docelowe

Po określeniu miejsca docelowego użytkownicy będą mogli sprawdzać prognozę pogody, pytać, czy lokal będzie zatłoczony w chwili przyjazdu, a także wyszukiwać trasy bez płatnych dróg. Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć ikonę Gemini na ekranie samochodu.

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Google zademonstrował integrację na przykładzie zapytania o park z widokiem na drapacze chmur i wieżę Space Needle w Seattle. Gemini określił lokalizację jako Kerry Park na wzgórzu Queen Anne Hill i zaproponował wyznaczenie do niego trasy.

Rozszerzenie możliwości CarPlay

Google wcześniej dodał Gemini do Maps za pośrednictwem funkcji Ask Maps, jednak była ona dostępna wyłącznie podczas korzystania z aplikacji bezpośrednio na iPhonie. Nowa integracja przenosi głosowe możliwości asystenta do interfejsu CarPlay.

Według InsideEVs, powołującego się na MacRumors, Apple zezwolił zewnętrznym konwersacyjnym aplikacjom głosowym na interakcję z CarPlay po wydaniu iOS 26.4 w marcu. Obecnie funkcja Gemini w Google Maps dla CarPlay jest dostępna dla kierowców w Stanach Zjednoczonych, a Google poinformował o jej dalszym globalnym wdrażaniu.

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