Google Maps 在 CarPlay 中接入 Gemini 语音助手——InsideEVs

Google 已开始在美国为 Apple CarPlay 的 Google Maps 应用推出 Gemini 语音助手。将 iPhone 连接到汽车多媒体系统的用户，可以在行驶过程中向助手提出自然的多步骤问题。

据InsideEVs 报道，Gemini 将回应查询，并在需要时建议导航操作。例如，驾驶员可以在不知道确切名称的情况下描述想去的地点，服务可以找到该地点、说明其位置并建议规划路线。

关于路线和目的地的问题

确定目的地后，用户将能够查询天气预报、询问场所在抵达时是否会很拥挤，以及搜索不经过收费道路的路线。要启用该功能，需点击车载屏幕上的 Gemini 图标。

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Google 以查询西雅图一座可眺望摩天大楼和太空针塔的公园为例演示了这一整合。Gemini 将该地点确定为位于 Queen Anne Hill 山丘上的 Kerry Park，并建议规划前往该地的路线。

扩展 CarPlay 功能

此前，Google 已通过 Ask Maps 功能将 Gemini 加入 Maps，但该功能仅在直接通过 iPhone 使用应用时可用。新的整合将助手的语音功能带入 CarPlay 界面。

据 InsideEVs 援引 MacRumors 的消息，Apple 在 3 月 iOS 26.4 发布后，允许第三方语音对话应用与 CarPlay 互动。目前，Google Maps for CarPlay 中的 Gemini 功能已向美国驾驶员开放，Google 表示将进一步在全球范围内推出该功能。

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