Google Maps в CarPlay получает голосового помощника Gemini — InsideEVs

Google начала внедрять голосового помощника Gemini в приложение Google Maps для Apple CarPlay в США. Владельцы iPhone, подключающие смартфоны к мультимедийной системе автомобиля, могут задавать помощнику естественные многошаговые вопросы во время поездки.

Как сообщает InsideEVs, Gemini будет отвечать на запросы и при необходимости предлагать навигационное действие. Например, водитель может описать нужное место без его точного названия, а сервис может найти его, назвать локацию и предложить проложить маршрут.

Вопросы о маршруте и пункте назначения

После определения пункта назначения пользователи смогут уточнять прогноз погоды, спрашивать, будет ли заведение многолюдным ко времени прибытия, а также искать маршруты без платных дорог. Для активации функции нужно нажать значок Gemini на экране автомобиля.

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Google продемонстрировала интеграцию на примере запроса о парке с видом на небоскрёбы и башню Space Needle в Сиэтле. Gemini определил локацию как Kerry Park на холме Queen Anne Hill и предложил построить к нему маршрут.

Расширение возможностей CarPlay

Ранее Google добавила Gemini в Maps через функцию Ask Maps, однако она была доступна только при использовании приложения непосредственно на iPhone. Новая интеграция переносит голосовые возможности помощника в интерфейс CarPlay.

По данным InsideEVs, которое ссылается на MacRumors, Apple разрешила сторонним голосовым разговорным приложениям взаимодействовать с CarPlay после выхода iOS 26.4 в марте. Сейчас функция Gemini в Google Maps для CarPlay доступна водителям в США, а Google сообщила о её дальнейшем глобальном развертывании.

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