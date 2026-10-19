Toyota планирует начать производство Corolla нового поколения, включая полностью электрическую версию, в Китае в 2028 году. Как сообщает Electrek со ссылкой на Nikkei, выпуск наладят через совместное предприятие FAW Toyota Motor, созданное с китайской государственной FAW Group. Наряду с электромобилем компания планирует выпускать гибридные и бензиновые версии модели.

Новая Corolla должна стать первой моделью Toyota на платформе для нескольких типов силовых установок. Она будет поддерживать электрические, гибридные, бензиновые и другие версии. По данным издания, производство в Китае может помочь автопроизводителю снизить расходы, ускорить разработку и нарастить выпуск.

Несколько версий одной модели

Концепт следующей Corolla Toyota впервые показала на Japan Mobility Show. Генеральный директор компании Кодзи Сато тогда заявил, что модель останется «автомобилем для всех» и будет иметь несколько вариантов силовых агрегатов: аккумуляторный электромобиль, плагин-гибрид, гибрид и версию с двигателем внутреннего сгорания.

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Технические характеристики электрической Corolla Toyota пока не раскрывала. Electrek отмечает, что электромобиль может предлагаться с одним или двумя электромоторами и иметь запас хода не менее 250 миль, или около 402 км.

Премьера ожидается в 2027 году

Новую Corolla ожидают в 2027 году как модель 2028 года. По оценке Car and Driver, гибридная версия может получить новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и электромотор. По данным издания, такая установка будет развивать около 134 лошадиных сил и будет на 10–20% эффективнее нынешней Corolla.

Corolla продается с 1966 года, а общий объем ее продаж в мире превысил 57 млн автомобилей. Это самая продаваемая модель Toyota за всю историю компании.

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