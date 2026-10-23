Volkswagen планирует вывести на рынок в 2027 году компактный электромобиль со стартовой ценой около €20 тысяч. Модель будет меньше и дешевле ID. Polo, сообщает Electrek.

Концепт ID. EVERY1

Будущий электрокар показали в виде концепта ID. EVERY1 в марте. По данным издания, серийная версия может получить название ID. Up!. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер назвал модель «последним элементом головоломки» в стремлении марки предложить широкий выбор автомобилей массового сегмента.

Длина концепта составляет 3880 мм: он больше предыдущего Volkswagen Up! длиной 3600 мм, но меньше ID. Polo, длина которого достигает 4053 мм. В Volkswagen заявили, что автомобиль будет иметь четыре места и багажник объемом 305 литров.

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Запас хода и силовая установка

Volkswagen пока не раскрыла технические характеристики серийной модели. Electrek предполагает, что для снижения стоимости электромобиль может получить литий-железо-фосфатную батарею емкостью 37 кВт·ч — такую же, как в базовых версиях ID. Polo и ID. Cross.

Volkswagen сообщила, что запас хода новой модели составит не менее 250 км. Автомобиль также оснастят электродвигателем мощностью 70 кВт, или 94 л. с., а его максимальная скорость достигнет 130 км/ч.

Серийный ID. EVERY1 должен войти в число девяти новых моделей, которые Volkswagen планирует запустить до 2027 года. Производственную площадку для электрокара компания официально не подтвердила. Испанский журнал Autofácil сообщал, что выпуск модели могут наладить в Испании.

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