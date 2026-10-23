Volkswagen planuje wprowadzić na rynek w 2027 roku kompaktowy samochód elektryczny z ceną wyjściową wynoszącą około 20 tys. euro. Model będzie mniejszy i tańszy od ID. Polo, informuje Electrek.

Koncept ID. EVERY1

Przyszły samochód elektryczny zaprezentowano w marcu w formie konceptu ID. EVERY1. Według publikacji wersja produkcyjna może otrzymać nazwę ID. Up!. Dyrektor generalny marki Volkswagen Thomas Schäfer nazwał ten model „ostatnim elementem układanki” w dążeniu marki do zaoferowania szerokiego wyboru samochodów z segmentu masowego.

Długość konceptu wynosi 3880 mm: jest on większy od poprzedniego Volkswagena Up! o długości 3600 mm, ale mniejszy od ID. Polo, którego długość sięga 4053 mm. Volkswagen oświadczył, że samochód będzie miał cztery miejsca i bagażnik o pojemności 305 litrów.

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Zasięg i układ napędowy

Volkswagen nie ujawnił jeszcze specyfikacji technicznej modelu produkcyjnego. Electrek przypuszcza, że aby obniżyć koszty, samochód elektryczny może otrzymać litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 37 kWh — taki sam jak w podstawowych wersjach ID. Polo i ID. Cross.

Volkswagen poinformował, że zasięg nowego modelu wyniesie co najmniej 250 km. Samochód zostanie również wyposażony w silnik elektryczny o mocy 70 kW, czyli 94 KM, a jego prędkość maksymalna osiągnie 130 km/h.

Produkcyjny ID. EVERY1 ma należeć do dziewięciu nowych modeli, które Volkswagen planuje wprowadzić do 2027 roku. Firma nie potwierdziła oficjalnie miejsca produkcji samochodu elektrycznego. Hiszpański magazyn Autofácil informował, że produkcja modelu może zostać uruchomiona w Hiszpanii.

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