大众计划于2027年推出一款起售价约为2万欧元的紧凑型电动汽车。该车型将比ID. Polo更小、更便宜，Electrek报道。

ID. EVERY1概念车

这款未来电动汽车于3月以ID. EVERY1概念车形式亮相。据该媒体报道，量产版可能命名为ID. Up!。大众品牌首席执行官托马斯·舍费尔称，该车型是品牌努力提供广泛大众市场车型选择过程中的“最后一块拼图”。

该概念车长3880毫米：比长3600毫米的上一代Volkswagen Up!更大，但小于长度达4053毫米的ID. Polo。大众表示，这款车将拥有四个座位和容量为305升的后备箱。

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续航里程和动力系统

大众尚未公布量产车型的技术规格。Electrek推测，为降低成本，这款电动汽车可能配备容量为37千瓦时的磷酸铁锂电池——与ID. Polo和ID. Cross基础版本所使用的电池相同。

大众表示，新车型的续航里程将至少为250公里。该车还将配备一台功率为70千瓦，即94马力的电动机，其最高时速将达到130公里。

量产版ID. EVERY1将成为大众计划在2027年前推出的九款新车型之一。该公司尚未正式确认这款电动汽车的生产地点。西班牙杂志Autofácil曾报道称，该车型的生产可能会在西班牙进行。

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