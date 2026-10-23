Chery объявила в Китае о зарядной системе мощностью 1,44 МВт — Electrek

Китайская компания Chery объявила о зарядной системе для электромобилей мощностью 1,44 МВт. По заявлению производителя, она способна добавить 500 км запаса хода за пять минут. О представлении системы в Китае сообщает Electrek.

Зарядка до 97% менее чем за семь минут

Chery заявила, что ее батарея Volt-Dragon может заряжаться с 10% до 97% за шесть минут и 50 секунд. Согласно расчетам CarNewsChina, на которые ссылается Electrek, это второй результат среди представленных в Китае систем по скорости достижения 97% заряда. Более быстрый показатель у батареи CATL — шесть минут и 27 секунд.

Компания также утверждает, что при так называемых консервативных сценариях система может обеспечить 500 км запаса хода за восемь минут. В то же время Chery не обнародовала отдельных показателей работы зарядного оборудования при очень низких или высоких температурах.

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Планы сети зарядки

Chery назвала систему CheryMind. По заявлению компании, она корректирует мощность зарядки в зависимости от изменения температуры внутри батареи, что должно помочь поддерживать оптимальную скорость зарядки и состояние аккумулятора.

Chery только начала устанавливать свои зарядные устройства и планирует в ближайшее время открыть 100 зарядных устройств в десяти китайских городах. К 2029 году компания намерена установить 20 тысяч зарядных станций по всему миру. Для сравнения, у BYD уже есть зарядное устройство мощностью 1,5 МВт и, по данным Electrek, установлено 10 тысяч таких устройств.

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