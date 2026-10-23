Chery оголосила в Китаї про зарядну систему на 1,44 МВт — Electrek

Китайська компанія Chery оголосила про зарядну систему для електромобілів потужністю 1,44 МВт. За заявою виробника, вона здатна додати 500 км запасу ходу за п’ять хвилин. Про оголошення системи в Китаї повідомляє Electrek.

Заряджання до 97% менш ніж за сім хвилин

Chery заявила, що її батарея Volt-Dragon може заряджатися з 10% до 97% за шість хвилин і 50 секунд. За підрахунками CarNewsChina, на які посилається Electrek, це другий результат серед представлених у Китаї систем за швидкістю досягнення 97% заряду. Швидший показник має батарея CATL — шість хвилин і 27 секунд.

Компанія також стверджує, що за так званих консервативних сценаріїв система може забезпечити 500 км запасу ходу за вісім хвилин. Водночас Chery не оприлюднила окремих показників роботи зарядного обладнання за дуже низьких або високих температур.

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Плани мережі заряджання

Систему Chery назвала CheryMind. За заявою компанії, вона коригує потужність заряджання залежно від зміни температури всередині батареї, що має допомогти підтримувати оптимальну швидкість заряджання та стан акумулятора.

Chery лише почала встановлювати свої зарядні пристрої та планує найближчим часом відкрити 100 зарядних пристроїв у десяти китайських містах. До 2029 року компанія має намір встановити 20 тисяч зарядних станцій у світі. Для порівняння, BYD уже має зарядний пристрій потужністю 1,5 МВт і, за даними Electrek, встановила 10 тисяч таких пристроїв.

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