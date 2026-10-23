Chery在中国宣布1.44兆瓦充电系统——Electrek

中国公司Chery宣布了一套功率为1.44兆瓦的电动汽车充电系统。该制造商表示，该系统可在五分钟内增加500公里续航里程。Electrek报道了该系统在中国的发布。

不到七分钟充至97%

Chery表示，其Volt-Dragon电池可在6分50秒内从10%充至97%。根据Electrek援引的CarNewsChina计算数据，这是中国已发布系统中达到97%电量速度第二快的成绩。CATL电池的成绩更快——6分27秒。

该公司还称，在所谓的保守情景下，该系统可在八分钟内提供500公里续航里程。与此同时，Chery未公布充电设备在极低或高温条件下运行的单独性能数据。

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充电网络计划

Chery将该系统命名为CheryMind。该公司表示，该系统会根据电池内部温度变化调整充电功率，这应有助于维持最佳充电速度和电池状态。

Chery刚开始安装其充电设备，并计划近期在中国十座城市启用100台充电设备。到2029年，该公司计划在全球安装2万座充电站。作为比较，BYD已经拥有一台功率为1.5兆瓦的充电设备，并且据Electrek报道，已安装1万台此类设备。

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