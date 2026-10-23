Chery ogłosiło w Chinach system ładowania o mocy 1,44 MW — Electrek

Chińska firma Chery ogłosiła system ładowania samochodów elektrycznych o mocy 1,44 MW. Według producenta może on zapewnić 500 km zasięgu w pięć minut. O ogłoszeniu systemu w Chinach informuje Electrek.

Ładowanie do 97% w mniej niż siedem minut

Chery poinformowało, że jego bateria Volt-Dragon może naładować się z 10% do 97% w sześć minut i 50 sekund. Według obliczeń CarNewsChina, na które powołuje się Electrek, jest to drugi wynik wśród zaprezentowanych w Chinach systemów pod względem szybkości osiągnięcia 97% naładowania. Szybszy wynik ma bateria CATL — sześć minut i 27 sekund.

Firma twierdzi również, że w tak zwanych konserwatywnych scenariuszach system może zapewnić 500 km zasięgu w osiem minut. Jednocześnie Chery nie opublikowało oddzielnych wskaźników działania urządzeń do ładowania przy bardzo niskich lub wysokich temperaturach.

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Plany sieci ładowania

Chery nazwało system CheryMind. Według firmy dostosowuje on moc ładowania w zależności od zmian temperatury wewnątrz baterii, co ma pomóc utrzymać optymalną szybkość ładowania i stan akumulatora.

Chery dopiero rozpoczęło instalowanie swoich ładowarek i planuje w najbliższym czasie uruchomić 100 ładowarek w dziesięciu chińskich miastach. Do 2029 roku firma zamierza zainstalować 20 tys. stacji ładowania na świecie. Dla porównania, BYD ma już ładowarkę o mocy 1,5 MW i, według Electrek, zainstalowało 10 tys. takich urządzeń.

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