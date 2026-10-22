В штате Нью-Джерси, США, сенатор Радж Мукерджи внес законопроект S4830, предусматривающий отмену требований к водительским правам, регистрации и страхованию для низкоскоростных электровелосипедов. Инициатива касается моделей с двигателем мощностью до 750 Вт и максимальной скоростью на электротяге до 32 км/ч — электровелосипедов классов 1 и 2, сообщает Electrek.

Какие модели охватывает законопроект

Предлагаемые изменения фактически возвращают для этих двух классов электровелосипедов правила, близкие к тем, которые применяются к обычным велосипедам. Это также касается моделей с ручкой газа, которые, по данным издания, составляют большинство электровелосипедов, продаваемых в Нью-Джерси и в целом в США.

В то же время законопроект предусматривает сохранение более строгих требований для более быстрых и мощных электровелосипедов. Документ еще должен пройти рассмотрение в законодательном органе штата, прежде чем сможет стать законом.

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Предыдущие правила и реакция рынка

Бывший губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал масштабный закон об электровелосипедах в январе после нескольких трагических аварий с участием молодых велосипедистов. Нормы, которые полностью вступили в силу в июле, отменили прежнюю систему из трех классов электровелосипедов и установили требования к лицензированию и регистрации для всех таких транспортных средств, включая обычные низкоскоростные модели для поездок по городу.

Для электровелосипедов с ручкой газа и более быстрых моделей также ввели требование о страховании. По данным издания, после вступления закона в силу велосипедные магазины штата сообщали о падении продаж на 20–90%. Часть предприятий сокращала персонал, уменьшала масштабы работы или прекращала деятельность.

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