W stanie New Jersey w USA senator Raj Mukherji przedstawił projekt ustawy S4830, który przewiduje zniesienie wymogów dotyczących prawa jazdy, rejestracji i ubezpieczenia dla wolnych rowerów elektrycznych. Inicjatywa dotyczy modeli z silnikiem o mocy do 750 W i maksymalnej prędkości ze wspomaganiem elektrycznym do 32 km/h — e-rowerów klas 1 i 2, informuje Electrek.

Jakie modele obejmuje projekt ustawy

Proponowane zmiany faktycznie przywracają dla tych dwóch klas e-rowerów zasady zbliżone do tych, które stosuje się wobec zwykłych rowerów. Dotyczy to również modeli z manetką gazu, które według publikacji stanowią większość e-rowerów sprzedawanych w New Jersey i w całych Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie projekt ustawy przewiduje utrzymanie surowszych wymogów dla szybszych i mocniejszych e-rowerów. Dokument musi jeszcze zostać rozpatrzony przez legislaturę stanową, zanim będzie mógł stać się prawem.

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Poprzednie zasady i reakcja rynku

Były gubernator New Jersey Phil Murphy podpisał w styczniu szeroko zakrojoną ustawę o e-rowerach po kilku tragicznych wypadkach z udziałem młodych rowerzystów. Przepisy, które w pełni weszły w życie w lipcu, zniosły wcześniejszy system trzech klas e-rowerów i wprowadziły wymogi dotyczące licencjonowania oraz rejestracji wszystkich takich pojazdów, w tym standardowych wolnych modeli do jazdy po mieście.

Wprowadzono także wymóg ubezpieczenia dla e-rowerów z manetką gazu oraz szybszych modeli. Według publikacji, po wejściu ustawy w życie sklepy rowerowe w stanie informowały o spadkach sprzedaży o 20–90%. Część przedsiębiorstw redukowała zatrudnienie, ograniczała skalę działalności lub kończyła działalność.

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