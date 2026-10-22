美国新泽西州参议员拉吉·穆克吉提出了S4830号法案，该法案规定取消对低速电动自行车的驾驶执照、登记和保险要求。这项倡议涉及电机功率不超过750瓦、纯电驱动最高时速不超过32公里的车型——1类和2类电动自行车，Electrek报道。

法案涵盖哪些车型

拟议的修改实际上将使这两类电动自行车恢复适用与普通自行车相近的规则。这同样适用于配备油门把手的车型；据该媒体称，这类车型占新泽西州以及全美所售电动自行车的大多数。

与此同时，该法案规定，对速度更快、功率更大的电动自行车保留更严格的要求。该文件仍须经州立法机构审议，之后才可能成为法律。

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此前规则与市场反应

新泽西州前州长菲尔·墨菲在1月发生数起涉及年轻骑行者的悲惨事故后，签署了一项全面的电动自行车法。相关规定于7月全面生效，废除了此前的电动自行车三级分类制度，并对所有此类交通工具提出了许可和登记要求，包括用于城市出行的常规低速车型。

配备油门把手的电动自行车和速度更快的车型还被要求投保。据该媒体称，法律生效后，该州自行车商店报告销售额下降了20%至90%。一些企业裁减员工、缩减经营规模或停止营业。

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