Tesla создаёт собственные карты для FSD — Electrek

Tesla разрабатывает собственные карты для системы Full Self-Driving (FSD), чтобы улучшить определение ограничений скорости, парковки и выбор маршрутов. Об этом вице-президент Tesla по искусственному интеллекту Ашок Эллусвами заявил во время звонка по итогам третьего квартала 2026 года.

Как сообщает Electrek, вопрос картографирования поднял один из розничных инвесторов Tesla. Он назвал ограничения скорости, парковку и типичные маршруты тремя крупнейшими проблемами FSD и спросил, почему компания использует карты сторонних поставщиков.

Карты на основе данных автопарка

Эллусвами согласился, что Tesla не стоит зависеть от карт других компаний. По его словам, автопроизводитель создаёт новую архитектуру картографирования и навигации на основе искусственного интеллекта. Она будет использовать данные, которые собирает весь парк автомобилей Tesla, а также должна учитывать индивидуальные предпочтения водителей и реагировать на голосовые команды.

Компания планирует, что с выходом FSD v15 технология начнёт выполнять задачи в начале и конце поездок. В последующие месяцы система, по словам Эллусвами, постепенно возьмёт на себя навигацию, парковку и работу с пунктами назначения.

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Изменение подхода к детальным картам

В 2015 году, запуская Autopilot, Tesla сообщала Fortune, что создаёт высокоточные карты с детализацией, в 100 раз превышающей обычные навигационные карты, используя данные автомобилей клиентов. Однако на презентации Autonomy Day в 2019 году генеральный директор Tesla Илон Маск назвал использование высокоточных карт полос движения «большой ошибкой» и заявил, что такая зависимость делает систему автономного вождения слишком уязвимой.

По данным издания, новый картографический слой не обязательно будет HD-картой в смысле, который ранее критиковал Маск: Tesla и прежде использовала навигационные карты. В то же время компания хочет с помощью собственных данных решить проблемы, связанные с пониманием дорожной обстановки.

Проблемы с ограничениями скорости

В прошлом месяце бельгийская организация по безопасности дорожного движения установила, что FSD превышала скорость в 55% протестированных зон с ограничением 30 км/ч в Брюсселе. Средняя скорость там составляла 44 км/ч; частично это объясняли тем, что дисплей автомобиля в большинстве таких зон показывал ограничение 50 км/ч.

В США Национальная администрация безопасности дорожного движения рассматривает возможность расследования заявлений о превышении скорости роботакси Tesla в активных школьных зонах. Речь идёт примерно о 1 000 автомобилях Model Y и Cybercab.

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