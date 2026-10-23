Tesla正为FSD开发自有地图——Electrek

Tesla正在为全自动驾驶系统（FSD）开发自有地图，以改善对限速、停车和路线选择的识别。Tesla人工智能副总裁阿肖克·埃卢斯瓦米在公司2026年第三季度业绩电话会议上表示。

据Electrek报道，一名Tesla散户投资者提出了地图绘制问题。他将限速、停车和常用路线称为FSD面临的三大问题，并询问该公司为何使用第三方供应商的地图。

基于车队数据的地图

埃卢斯瓦米认同Tesla不应依赖其他公司的地图。他表示，这家汽车制造商正在打造一种基于人工智能的新地图绘制和导航架构。该架构将使用整个Tesla车辆车队收集的数据，并将考虑驾驶员的个人偏好和响应语音指令。

该公司计划在FSD v15推出后，让这项技术开始处理行程开始和结束时的任务。埃卢斯瓦米表示，在接下来的几个月中，该系统将逐步接管导航、停车以及目的地相关功能。

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改变对高精度地图的做法

2015年推出Autopilot时，Tesla曾向《财富》杂志表示，该公司正利用客户车辆的数据创建高精度地图，其细节程度是普通导航地图的100倍。然而，在2019年的Autonomy Day演示活动上，Tesla首席执行官埃隆·马斯克称使用高精度车道地图是“一个大错误”，并表示这种依赖会使自动驾驶系统过于脆弱。

据该媒体报道，新的地图层不一定会是马斯克此前批评意义上的HD地图：Tesla此前也使用过导航地图。与此同时，该公司希望借助自身数据解决与理解道路环境有关的问题。

限速问题

上个月，比利时一家道路安全组织发现，在布鲁塞尔接受测试的限速30公里/小时区域中，FSD在55%的区域超速。当地平均车速为44公里/小时；部分原因被解释为，在大多数此类区域，车辆显示屏显示的限速为50公里/小时。

在美国，国家公路交通安全管理局正在考虑调查有关Tesla自动驾驶出租车在启用的学校区域超速的说法。此事涉及约1,000辆Model Y和Cybercab汽车。

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