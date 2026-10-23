Tesla tworzy własne mapy dla FSD — Electrek

Tesla opracowuje własne mapy dla systemu Full Self-Driving (FSD), aby poprawić rozpoznawanie ograniczeń prędkości, parkowania i wybór tras. Poinformował o tym wiceprezes Tesli ds. sztucznej inteligencji Ashok Elluswamy podczas rozmowy podsumowującej trzeci kwartał 2026 roku.

Jak podaje Electrek, kwestię mapowania poruszył jeden z inwestorów detalicznych Tesli. Nazwał ograniczenia prędkości, parkowanie i typowe trasy trzema największymi problemami FSD oraz zapytał, dlaczego firma korzysta z map zewnętrznych dostawców.

Mapy oparte na danych z floty

Elluswamy zgodził się, że Tesla nie powinna być zależna od map innych firm. Według niego producent samochodów tworzy nową architekturę mapowania i nawigacji opartą na sztucznej inteligencji. Będzie ona wykorzystywać dane zbierane przez całą flotę pojazdów Tesli, a także ma uwzględniać indywidualne preferencje kierowców i reagować na polecenia głosowe.

Firma planuje, że wraz z premierą FSD v15 technologia zacznie wykonywać zadania na początku i końcu podróży. W kolejnych miesiącach system będzie stopniowo przejmował nawigację, parkowanie oraz obsługę punktów docelowych, powiedział Elluswamy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana podejścia do szczegółowych map

W 2015 roku, uruchamiając Autopilota, Tesla poinformowała Fortune, że tworzy mapy o wysokiej precyzji i szczegółowości 100 razy większej niż zwykłe mapy nawigacyjne, wykorzystując dane z pojazdów klientów. Jednak podczas prezentacji Autonomy Day w 2019 roku dyrektor generalny Tesli Elon Musk nazwał wykorzystanie wysokoprecyzyjnych map pasów ruchu „wielkim błędem” i stwierdził, że taka zależność czyni system autonomicznej jazdy zbyt podatnym na zagrożenia.

Według publikacji nowa warstwa mapowa niekoniecznie będzie mapą HD w znaczeniu, które wcześniej krytykował Musk: Tesla już wcześniej korzystała z map nawigacyjnych. Jednocześnie firma chce za pomocą własnych danych rozwiązać problemy związane z rozumieniem środowiska drogowego.

Problemy z ograniczeniami prędkości

W ubiegłym miesiącu belgijska organizacja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego ustaliła, że FSD przekraczał prędkość w 55% przetestowanych stref z ograniczeniem do 30 km/h w Brukseli. Średnia prędkość wynosiła tam 44 km/h; częściowo tłumaczono to tym, że wyświetlacz samochodu w większości takich stref pokazywał ograniczenie do 50 km/h.

W Stanach Zjednoczonych Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozważa wszczęcie dochodzenia w sprawie twierdzeń o przekraczaniu prędkości przez robotaksówki Tesli w aktywnych strefach szkolnych. Chodzi o około 1 000 pojazdów Model Y i Cybercab.

Czytaj nas na