Китайский автопроизводитель BYD 26 октября откроет предзаказ на пятиместный электрический кроссовер Denza N8 EV в Китае. Официальный запуск модели запланирован на ноябрь. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на генерального менеджера Denza Ли Хуэя.

Батарея и запас хода

Denza N8 EV получит батарею ёмкостью 130,15 кВт·ч и будет использовать Blade Battery второго поколения от BYD. Заявленный запас хода составляет до 1003 км по китайскому циклу CLTC. В Denza называют новинку большим пятиместным электромобилем и утверждают, что этот показатель равен совокупному запасу хода гибридной версии N8 после полной зарядки и заправки топливом.

Согласно регуляторной документации Министерства промышленности и информатизации Китая, длина Denza N8 EV составляет 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1820 мм. Колёсная база модели равна 3075 мм.

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Задний или полный привод

Кроссовер будут предлагать в заднеприводной версии с одним электромотором мощностью 320 или 370 кВт, а также в полноприводной модификации с тремя двигателями. Трёхмоторная версия на платформе BYD e3 будет иметь передний мотор мощностью 270 кВт и два задних по 310 кВт. Совокупная заявленная мощность такой установки составляет 890 кВт, или 1193 л. с.

Модель также будет использовать технологию Flash Charging мощностью 1500 кВт. По заявлению BYD, совместимые автомобили смогут заряжаться с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

В салоне Denza N8 EV предусмотрены 30-дюймовый центральный информационно-развлекательный дисплей, простирающийся почти вдоль всей пассажирской части передней панели, и 43-дюймовый панорамный проекционный дисплей под лобовым стеклом. На опубликованных в Китае снимках кроссовер также виден с лидаром, установленным на крыше.

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