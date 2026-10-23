中国汽车制造商比亚迪将于10月26日在中国开启五座电动跨界车腾势N8 EV的预售。该车型的正式上市计划在11月。据Electrek报道，消息援引腾势总经理李辉的话。

电池与续航里程

腾势N8 EV将配备容量为130.15千瓦时的电池，并采用比亚迪第二代刀片电池。按中国CLTC工况，其宣称续航里程最高可达1003公里。腾势称这款新车为大型五座电动汽车，并表示该数值相当于混动版N8在充满电并加满燃油后的综合续航里程。

根据中国工业和信息化部的监管文件，腾势N8 EV长5150毫米、宽1999毫米、高1820毫米。该车型的轴距为3075毫米。

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后轮驱动或全轮驱动

这款跨界车将提供后轮驱动版本，搭载一台功率为320或370千瓦的电动机；同时还将提供配备三台电动机的全轮驱动版本。基于比亚迪e3平台的三电机版本将配备一台270千瓦的前电机和两台各310千瓦的后电机。该系统的宣称综合功率为890千瓦，即1193马力。

该车型还将采用功率为1500千瓦的闪充技术。比亚迪表示，兼容车型可在5分钟内从10%充至70%，并在9分钟内从10%充至97%。

腾势N8 EV的车内将配备一块30英寸中央信息娱乐显示屏，几乎横跨前仪表板的整个乘客侧区域，以及一块位于挡风玻璃下方的43英寸全景抬头显示屏。在中国发布的图片中，这款跨界车还配备了安装在车顶的激光雷达。

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