在澳大利亚，矿业公司Fortescue正在皮尔巴拉地区使用改装后的KUKA工业机器人，将充电电缆连接到Liebherr电动矿用自卸车。通常用于汽车工厂焊接作业的这些机器人，负责操作6兆瓦充电系统的大型液冷铜缆。

据Electrek报道，Fortescue发布了一段视频，展示了向专门设计的Liebherr T 264E电动自卸车电池传输能量的过程。该媒体称，这些电缆过于庞大、沉重且危险，无法由人手动连接。

6兆瓦充电系统

Fortescue和Liebherr自2024年以来一直在开发用于超重型采矿设备的6兆瓦充电系统。Fortescue的一名代表在视频中表示，为了开发这种充电器，公司不得不整合来自不同行业的系统和组件，因为市场上没有现成的解决方案，也缺少许多所需组件。

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Liebherr T 264E的电池容量为3.2兆瓦时，即3200千瓦时。Fortescue此前表示，采用机器人连接的充电器将能够在约30分钟内为未来的240吨Liebherr T 264电动自卸车充电。

开发补助金

为开发和改进该机器人系统，Fortescue获得了澳大利亚可再生能源署ARENA提供的1000万澳元补助金。这笔资金用于制造一台6兆瓦快速充电器的测试样机，并支持该公司到2030年在其运营中实现净零排放的目标。

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