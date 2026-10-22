W Australii firma górnicza Fortescue wykorzystuje zmodyfikowane roboty przemysłowe KUKA do podłączania kabli ładowania do elektrycznych wywrotek kopalnianych Liebherr w regionie Pilbara. Roboty, zwykle stosowane do spawania w fabrykach samochodowych, obsługują duże chłodzone cieczą miedziane kable systemu ładowania o mocy 6 MW.

Jak informuje Electrek, Fortescue opublikowało nagranie procesu przekazywania energii do baterii specjalnie zaprojektowanej elektrycznej wywrotki Liebherr T 264E. Według publikacji kable są zbyt duże, ciężkie i niebezpieczne, aby człowiek mógł je podłączać ręcznie.

System ładowania o mocy 6 MW

Fortescue i Liebherr rozwijają od 2024 roku system ładowania o mocy 6 MW dla superciężkiego sprzętu górniczego. Przedstawiciel Fortescue powiedział w nagraniu, że firma musiała połączyć systemy i komponenty z różnych branż na potrzeby takiej ładowarki, ponieważ na rynku nie ma gotowych rozwiązań ani wielu wymaganych komponentów.

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Bateria Liebherr T 264E ma pojemność 3,2 MWh, czyli 3200 kWh. Fortescue wcześniej oświadczało, że ładowarki z robotycznym podłączaniem będą mogły ładować przyszłe 240-tonowe elektryczne wywrotki Liebherr T 264 w około 30 minut.

Grant na rozwój

Na opracowanie i udoskonalenie systemu robotycznego Fortescue otrzymało grant w wysokości 10 mln dolarów australijskich od Australijskiej Agencji Energii Odnawialnej ARENA. Środki przeznaczono na stworzenie testowego modelu szybkiej ładowarki o mocy 6 MW oraz wsparcie celu firmy, jakim jest osiągnięcie zerowego bilansu emisji w działalności do 2030 roku.

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