Chiński producent samochodów BYD 26 października otworzy w Chinach przedsprzedaż pięciomiejscowego elektrycznego crossovera Denza N8 EV. Oficjalna premiera modelu jest zaplanowana na listopad. Electrek informuje o tym, powołując się na dyrektora generalnego Denza Li Huia.

Akumulator i zasięg

Denza N8 EV otrzyma akumulator o pojemności 130,15 kWh i będzie wykorzystywać akumulator Blade Battery drugiej generacji firmy BYD. Deklarowany zasięg wynosi do 1003 km według chińskiego cyklu CLTC. W Denza nazywają nowość dużym pięciomiejscowym samochodem elektrycznym i twierdzą, że wartość ta jest równa łącznemu zasięgowi hybrydowej wersji N8 po pełnym naładowaniu i zatankowaniu paliwa.

Zgodnie z dokumentacją regulacyjną chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Informatyzacji długość Denza N8 EV wynosi 5150 mm, szerokość — 1999 mm, a wysokość — 1820 mm. Rozstaw osi modelu wynosi 3075 mm.

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Napęd na tylne koła lub na wszystkie koła

Crossover będzie oferowany w wersji z napędem na tylne koła z jednym silnikiem elektrycznym o mocy 320 lub 370 kW, a także w odmianie z napędem na wszystkie koła z trzema silnikami. Trzysilnikowa wersja na platformie BYD e3 będzie miała przedni silnik o mocy 270 kW i dwa tylne silniki po 310 kW. Łączna deklarowana moc takiego układu wynosi 890 kW, czyli 1193 KM.

Model będzie również wykorzystywać technologię Flash Charging o mocy 1500 kW. Według BYD kompatybilne samochody będą mogły ładować się od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% w dziewięć minut.

We wnętrzu Denza N8 EV przewidziano 30-calowy centralny wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego, rozciągający się niemal przez całą część pasażerską przedniej deski rozdzielczej, oraz 43-calowy panoramiczny wyświetlacz przezierny pod przednią szybą. Na opublikowanych w Chinach zdjęciach crossover jest również widoczny z lidarem zamontowanym na dachu.

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