BYD відкриє передзамовлення на Denza N8 EV із запасом ходу 1003 км — Electrek

Китайський автовиробник BYD 26 жовтня відкриє передзамовлення на п’ятимісний електричний кросовер Denza N8 EV у Китаї. Офіційний запуск моделі запланований на листопад. Про це повідомляє Electrek із посиланням на генерального менеджера Denza Лі Хуея.

Батарея та запас ходу

Denza N8 EV отримає батарею ємністю 130,15 кВт·год і використовуватиме Blade Battery другого покоління від BYD. Заявлений запас ходу становить до 1003 км за китайським циклом CLTC. У Denza називають новинку великим п’ятимісним електромобілем та стверджують, що цей показник дорівнює сукупному запасу ходу гібридної версії N8 після повного заряджання і заправлення пальним.

За даними регуляторної документації Міністерства промисловості та інформатизації Китаю, довжина Denza N8 EV становить 5150 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1820 мм. Колісна база моделі дорівнює 3075 мм.

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Задній або повний привід

Кросовер пропонуватимуть у задньопривідній версії з одним електромотором потужністю 320 або 370 кВт, а також у повнопривідній модифікації з трьома двигунами. Тримоторна версія на платформі BYD e3 матиме передній мотор потужністю 270 кВт і два задні по 310 кВт. Сукупна заявлена потужність такої установки становить 890 кВт, або 1193 к. с.

Модель також використовуватиме технологію Flash Charging потужністю 1500 кВт. За заявою BYD, сумісні автомобілі зможуть заряджатися з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин.

У салоні Denza N8 EV передбачено 30-дюймовий центральний інформаційно-розважальний дисплей, що простягається майже вздовж усієї пасажирської частини передньої панелі, та 43-дюймовий панорамний проєкційний дисплей під лобовим склом. На оприлюднених у Китаї знімках кросовер також видно з лідаром, встановленим на даху.

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