W Vallejo w Kalifornii samochód Tesla poruszający się w trybie Full Self-Driving (FSD) śmiertelnie potrącił 71-letniego mężczyznę przechodzącego przez autostradę I-80. Do wypadku doszło około godziny 2:30 w nocy w czwartek.

Policja sprawdziła nagranie z samochodu

Jak informuje The Verge, California Highway Patrol obejrzała nagranie z wideorejestratora Tesli. Na nagraniu widać, że samochód zaczął hamować i skręcił w lewo, próbując uniknąć potrącenia pieszego. Tesla mimo to potrąciła mężczyznę prawą przednią częścią.

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Organy ścigania szukają świadków

Według San Francisco Chronicle organy ścigania uważają, że po Tesli pieszego potrącił co najmniej jeszcze jeden samochód. Kierowca Tesli zatrzymał się i pozostał na miejscu wypadku, podczas gdy inni kierowcy, według policji, nie zatrzymali się. Jednostka California Highway Patrol w rejonie Solano prosi świadków lub osoby posiadające informacje o wypadku o kontakt z organami ścigania.

Inny incydent na I-80

Tydzień wcześniej na tej samej autostradzie kierowca Tesli oświadczył, że zasnął, gdy jego samochód z włączonym FSD uderzył w radiowóz stojący na miejscu innego wypadku. Po tamtym zdarzeniu patrol drogowy przypomniał kierowcom, że system Full Self-Driving, mimo swojej nazwy, nie jest w pełni autonomiczny i nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za bezpieczne prowadzenie pojazdu.

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