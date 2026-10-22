Redwood Materials i Rivian rozszerzają partnerstwo w zakresie recyklingu baterii w zakładzie Rivian w Normal w stanie Illinois w USA. Jak informuje Electrek, nowe porozumienie przewiduje zbieranie, sortowanie i recykling odpadów powstających podczas produkcji baterii.

Recykling odpadów produkcyjnych

Redwood Materials będzie zbierać i przetwarzać odpady z produkcji baterii Rivian, aby przy minimalnych stratach zawracać materiały do procesu produkcyjnego. Firmy oczekują, że wykorzystanie takich surowców wtórnych będzie kosztować znacznie mniej niż stosowanie materiałów pierwotnych.

Rozszerzone partnerstwo obejmuje również wycofane z eksploatacji pakiety baterii Rivian. Planuje się, że będą one najpierw wykorzystywane w innych projektach stacjonarnego magazynowania energii, a następnie poddawane recyklingowi. Według Electrek może to umożliwić odzyskanie około 99% materiałów krytycznych, w tym niklu, kobaltu, miedzi i litu.

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Stacjonarne magazynowanie energii

W kwietniu Rivian zawarł umowę dotyczącą systemów magazynowania energii o pojemności 10 MWh, wykorzystujących pakiety baterii Rivian przeznaczone do ponownego użycia. Decyzja ta jest związana z rozbudową linii produkcyjnej modelu R2 w dawnym zakładzie Diamond-Star Mitsubishi w Normal.

Współzałożyciel Tesli JB Straubel oświadczył, że pakiety baterii Rivian wracające do firmy mogą być źródłem materiałów i zasobem dla systemów magazynowania energii amerykańskiej sieci elektroenergetycznej. Według publikacji Redwood ma również oficjalne partnerstwa w zakresie recyklingu baterii z BMW, Fordem, Toyotą i Volvo.

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