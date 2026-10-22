Redwood Materials и Rivian расширяют партнерство по переработке батарей на заводе Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США. Как сообщает Electrek, новое соглашение предусматривает сбор, сортировку и переработку отходов, образующихся при производстве батарей.

Переработка производственных отходов

Redwood Materials будет собирать и перерабатывать производственные отходы батарей Rivian, чтобы возвращать материалы в производственный процесс с минимальными потерями. Компании ожидают, что использование такого вторичного сырья будет стоить значительно меньше, чем применение первичных материалов.

Расширенное партнерство также касается выведенных из эксплуатации батарейных блоков Rivian. Их планируют сначала использовать в других проектах стационарного хранения энергии, а затем перерабатывать. По данным Electrek, это может позволить вернуть около 99% критически важных материалов, в том числе никель, кобальт, медь и литий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стационарное хранение энергии

В апреле Rivian заключила соглашение о системах хранения энергии емкостью 10 МВт·ч с использованием батарейных блоков Rivian, предназначенных для повторного применения. Это решение связано с развитием производственной линии модели R2 на бывшем заводе Diamond-Star Mitsubishi в Нормале.

Сооснователь Tesla Джей-Би Страубел заявил, что возвращающиеся в компанию батарейные блоки Rivian могут быть источником материалов и ресурсом для систем хранения энергии американской электросети. По информации издания, Redwood также имеет официальные партнерства по переработке батарей с BMW, Ford, Toyota и Volvo.

Читай нас в