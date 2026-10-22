Redwood Materials和Rivian正在扩大双方在美国伊利诺伊州诺默尔市Rivian工厂开展的电池回收合作。正如Electrek报道，新协议规定收集、分类和回收电池生产过程中产生的废弃物。

生产废弃物回收

Redwood Materials将收集并回收Rivian的电池生产废弃物，以最小损失将材料重新投入生产流程。两家公司预计，使用此类再生原材料的成本将明显低于使用原生材料。

扩大后的合作还涉及已退出使用的Rivian电池包。计划先将其用于其他固定式储能项目，之后再进行回收。根据Electrek的数据，这可能使镍、钴、铜和锂等关键材料的回收率达到约99%。

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固定式储能

4月，Rivian达成了一项关于10兆瓦时储能系统的协议，该系统使用 предназнач于重复使用的Rivian电池包。这一决定与在诺默尔原Diamond-Star Mitsubishi工厂建设R2车型生产线有关。

Tesla联合创始人杰伊-比·施特劳贝尔表示，回流至公司的Rivian电池包可成为材料来源，也可成为美国电网储能系统的资源。据该媒体消息，Redwood还与宝马、福特、丰田和沃尔沃建立了官方电池回收合作伙伴关系。

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