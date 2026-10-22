В Австралии горнодобывающая компания Fortescue использует модифицированных промышленных роботов KUKA для подключения зарядных кабелей к электрическим карьерным самосвалам Liebherr в регионе Пилбара. Роботы, обычно применяемые для сварки на автомобильных заводах, работают с большими медными кабелями с жидкостным охлаждением для зарядной системы мощностью 6 МВт.

Как сообщает Electrek, Fortescue опубликовала видео процесса передачи энергии в батарею специально разработанного электрического самосвала Liebherr T 264E. По данным издания, кабели слишком большие, тяжелые и опасные для ручного подключения человеком.

Зарядная система мощностью 6 МВт

Fortescue и Liebherr разрабатывают систему зарядки мощностью 6 МВт для сверхтяжелой горнодобывающей техники с 2024 года. Представитель Fortescue отметил в видео, что для такого зарядного устройства компании пришлось объединить системы и компоненты из разных отраслей, поскольку готовых решений и многих необходимых компонентов на рынке нет.

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Батарея Liebherr T 264E имеет емкость 3,2 МВт·ч, или 3200 кВт·ч. Ранее в Fortescue заявляли, что зарядные устройства с роботизированным подключением смогут заряжать будущие 240-тонные электрические самосвалы Liebherr T 264 примерно за 30 минут.

Грант на разработку

Для разработки и совершенствования роботизированной системы Fortescue получила грант Австралийского агентства по возобновляемой энергетике ARENA в размере 10 млн австралийских долларов. Средства предназначены для создания тестового образца быстрого зарядного устройства мощностью 6 МВт и поддержки цели компании достичь нулевого баланса выбросов в своей деятельности к 2030 году.

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