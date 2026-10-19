Toyota planuje rozpocząć produkcję Corolli nowej generacji, w tym w pełni elektrycznej wersji, w Chinach w 2028 roku. Jak podaje Electrek, powołując się na Nikkei, produkcja zostanie uruchomiona za pośrednictwem spółki joint venture FAW Toyota Motor, utworzonej z chińską państwową grupą FAW Group. Obok samochodu elektrycznego firma planuje produkować hybrydowe i benzynowe wersje modelu.

Nowa Corolla ma być pierwszym modelem Toyoty na platformie dla kilku rodzajów układów napędowych. Będzie obsługiwać wersje elektryczne, hybrydowe, benzynowe i inne. Według publikacji produkcja w Chinach może pomóc producentowi samochodów obniżyć koszty, przyspieszyć rozwój i zwiększyć produkcję.

Kilka wersji jednego modelu

Toyota po raz pierwszy pokazała koncept następnej Corolli na Japan Mobility Show. Dyrektor generalny firmy Koji Sato powiedział wówczas, że model pozostanie „samochodem dla wszystkich” i będzie miał kilka wariantów układu napędowego: samochód elektryczny na baterie, hybrydę plug-in, hybrydę oraz wersję z silnikiem spalinowym.

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Toyota nie ujawniła jeszcze parametrów technicznych elektrycznej Corolli. Electrek zauważa, że samochód elektryczny może być oferowany z jednym lub dwoma silnikami elektrycznymi oraz mieć zasięg co najmniej 250 mil, czyli około 402 km.

Premiera oczekiwana w 2027 roku

Nowa Corolla jest oczekiwana w 2027 roku jako model na 2028 rok. Według oceny Car and Driver wersja hybrydowa może otrzymać nowy 1,5-litrowy czterocylindrowy silnik i silnik elektryczny. Według publikacji taki układ będzie rozwijać około 134 koni mechanicznych i będzie o 10–20% bardziej efektywny niż obecna Corolla.

Corolla jest sprzedawana od 1966 roku, a jej łączna światowa sprzedaż przekroczyła 57 mln samochodów. Jest to najlepiej sprzedający się model Toyoty w całej historii firmy.

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