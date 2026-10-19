GM zaprezentował bezkabinowy autonomiczny pojazd lądowy UGV z napędem elektrycznym, zbudowany na architekturze Chevroleta Silverado 3500 HD z podwójnymi tylnymi kołami. Jak podaje Electrek, pojazd jest rozwijany z myślą o operacjach wojskowych, w tym cichej logistyce i ewakuacji rannych.

GM nazywa podstawę pojazdu „architekturą skateboardową” Chevroleta Silverado 3500 HD z podwójnymi tylnymi kołami. UGV nie ma kabiny kierowcy i wykorzystuje system autonomicznego sterowania Gx Ground Agent firmy Scout AI.

Akumulator i generator

Według Electrek zgłaszane możliwości pojazdu obejmują akumulator o pojemności 102 kWh, napęd elektryczny oraz pokładowy silnik spalinowy do ładowania akumulatora. Redakcja zaznacza, że GM nie ujawnił dokładnych parametrów technicznych konceptu.

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Electrek przypuszcza, że silnikiem-generatorem może być 2,8-litrowy czterocylindrowy turbodiesel Duramax o mocy 186 KM, który GM stosuje w innych wojskowych pojazdach opartych na Silverado. Według publikacji pojazd może także zasilać sprzęt polowy energią elektryczną dzięki funkcjom vehicle-to-load i vehicle-to-grid.

Autonomiczne sterowanie

System Gx Ground Agent wykorzystuje otwarty modułowy interfejs, który umożliwia podłączanie różnych czujników i systemów do realizacji zadań. Prezes GM Defense Steve duMont oświadczył, że firma wykorzystuje rozwiązania inżynieryjne, łańcuchy dostaw i skalę produkcji GM, aby szybciej tworzyć sprzęt dla wojska.

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