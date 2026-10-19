GM представила бескабинный автономный наземный аппарат UGV с электрическим приводом, созданный на архитектуре Chevrolet Silverado 3500 HD со сдвоенными задними колёсами. Как сообщает Electrek, машину разрабатывают для военных операций, в частности тихой логистики и эвакуации раненых.

GM называет основу аппарата «скейтборд-архитектурой» Chevrolet Silverado 3500 HD со сдвоенными задними колёсами. UGV не имеет кабины водителя и использует систему автономного управления Gx Ground Agent от Scout AI.

Батарея и генератор

По данным Electrek, среди заявленных возможностей аппарата — батарея ёмкостью 102 кВт·ч, электрический привод и бортовой двигатель внутреннего сгорания для зарядки аккумулятора. Издание отмечает, что GM не раскрыла точные технические характеристики концепта.

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Electrek предполагает, что двигателем-генератором может быть 2,8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель Duramax мощностью 186 л. с., который GM применяет в других военных автомобилях на базе Silverado. Также аппарат, по информации издания, может обеспечивать полевое оборудование электроэнергией через функции vehicle-to-load и vehicle-to-grid.

Автономное управление

Система Gx Ground Agent использует открытый модульный интерфейс, позволяющий подключать различные датчики и системы для выполнения задач. Президент GM Defense Стив дюМон заявил, что компания использует инженерные решения, цепочки поставок и производственные масштабы GM, чтобы быстрее создавать технику для военных.

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