GM推出了一款无驾驶舱的电动自主地面车辆UGV，基于配备双后轮的雪佛兰Silverado 3500 HD架构打造。Electrek报道称，该车辆正为军事行动而开发，包括静默后勤和伤员撤离。

GM将该车辆的基础称为配备双后轮的雪佛兰Silverado 3500 HD“滑板式架构”。这款UGV没有驾驶员座舱，采用Scout AI的Gx Ground Agent自动驾驶系统。

电池和发电机

据Electrek称，该车辆已公布的能力包括一块容量为102千瓦时的电池、电动驱动系统，以及一台用于给电池充电的车载内燃机。该媒体指出，GM尚未公布这一概念车的确切技术规格。

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Electrek推测，发动机发电机可能是一台2.8升四缸Duramax涡轮柴油发动机，功率为186马力，GM将其用于其他基于Silverado的军用车辆。据该媒体称，该车辆还可通过vehicle-to-load和vehicle-to-grid功能为野外设备供电。

自动驾驶

Gx Ground Agent系统采用开放式模块化接口，可连接不同的传感器和系统以执行任务。GM Defense总裁史蒂夫·杜蒙表示，该公司利用GM的工程解决方案、供应链和生产规模，以更快地为军方制造装备。

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