GM представила електричний UGV на архітектурі Silverado 3500 HD — Electrek

GM представила безкабінний автономний наземний апарат UGV з електричним приводом, створений на архітектурі Chevrolet Silverado 3500 HD із подвійними задніми колесами. Як повідомляє Electrek, машину розробляють для військових операцій, зокрема тихої логістики та евакуації поранених.

GM називає основу апарата «скейтборд-архітектурою» Chevrolet Silverado 3500 HD із подвійними задніми колесами. UGV не має кабіни для водія та використовує систему автономного керування Gx Ground Agent від Scout AI.

Батарея та генератор

За даними Electrek, серед повідомлених можливостей апарата — батарея ємністю 102 кВт·год, електричний привід і бортовий двигун внутрішнього згоряння для заряджання акумулятора. Видання зазначає, що GM не оприлюднила точних технічних характеристик концепту.

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Electrek припускає, що двигуном-генератором може бути 2,8-літровий чотирициліндровий турбодизель Duramax потужністю 186 к. с., який GM застосовує в інших військових автомобілях на базі Silverado. Також апарат, за інформацією видання, може забезпечувати польове обладнання електроенергією через функції vehicle-to-load та vehicle-to-grid.

Автономне керування

Система Gx Ground Agent використовує відкритий модульний інтерфейс, що дає змогу підключати різні сенсори та системи для виконання завдань. Президент GM Defense Стів дюМон заявив, що компанія використовує інженерні рішення, ланцюги постачання та виробничі масштаби GM, аби швидше створювати техніку для військових.

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