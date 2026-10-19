Porsche nie planuje oferować w pełni elektrycznej wersji swojego przyszłego supersamochodu z silnikiem umieszczonym centralnie, który w gamie modeli znajdzie się powyżej 911. Prezes firmy Michael Leiters wyjaśnił to brakiem wystarczającego popytu na samochody elektryczne w tym segmencie, informuje Motor1.

Platforma bez w pełni elektrycznej wersji

Według Leitersa na tej platformie nie będzie samochodu elektrycznego zasilanego baterią, ponieważ Porsche nie widzi popytu na taki pojazd wśród nabywców supersamochodów. Jednocześnie producent nie rezygnuje z elektryfikacji jako takiej: firma ma już elektryczne modele Taycan, Macan i Cayenne.

Nowa architektura, powiązana z konceptem Mission S, będzie obsługiwać silniki spalinowe, konwencjonalne układy hybrydowe oraz hybrydy plug-in. Porsche nie ujawniło jeszcze ostatecznej konfiguracji układu napędowego, jednak w pełni bateryjny wariant nie jest przewidziany dla tego modelu.

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Stawka na silnik i technologie hybrydowe

Porsche chce zachować możliwość stworzenia zarówno stosunkowo lekkiego samochodu z silnikiem spalinowym, jak i hybrydowej wersji z dodatkową mocą. Firma wcześniej oświadczyła również, że nie będzie produkować w pełni elektrycznego Porsche 911.

Wątpliwości co do popytu na elektryczne supersamochody wyrażali także inni producenci. Prezes Lamborghini Stephan Winkelmann nazwał samochody elektryczne „drogim hobby” i stwierdził, że rynek oraz klienci nie są jeszcze na nie gotowi. Pagani, według publikacji, zrezygnowało z projektu elektrycznego Utopii po tym, jak dealerzy i klienci nie wykazali zainteresowania. Rimac sprzedał 71 elektrycznych hipersamochodów Nevera przy planowanej serii 150 pojazdów.

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