Porsche не планирует предлагать полностью электрическую версию своего будущего среднемоторного суперкара, который займет место в модельной линейке выше 911. Генеральный директор компании Михаэль Лайтерс объяснил это отсутствием достаточного спроса на электромобили в этом сегменте, сообщает Motor1.

Платформа без полностью электрической версии

По словам Лайтерса, на этой платформе не будет батарейного электромобиля, поскольку Porsche не видит спроса на такой автомобиль среди покупателей суперкаров. В то же время производитель не отказывается от электрификации в целом: у компании уже есть электрические модели Taycan, Macan и Cayenne.

Новая архитектура, связанная с концептом Mission S, будет поддерживать двигатели внутреннего сгорания, обычные гибридные установки и подключаемые гибриды. Окончательную конфигурацию силовой установки Porsche пока не раскрыла, однако полностью батарейный вариант для этой модели не предусмотрен.

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Ставка на двигатель и гибридные технологии

В Porsche стремятся сохранить возможность создать как относительно легкий автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, так и гибридную версию с дополнительной мощностью. Компания также ранее заявляла, что не будет выпускать полностью электрический Porsche 911.

Сомнения относительно спроса на электрические суперкары высказывали и другие производители. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн называл электромобили «дорогим хобби» и заявлял, что рынок и клиенты еще не готовы к ним. Pagani, по данным издания, отказалась от проекта электрического Utopia после того, как дилеры и клиенты не проявили интереса. Rimac продала 71 электрический гиперкар Nevera при запланированном тираже в 150 автомобилей.

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