Доля подержанных электромобилей в США достигла рекордных 3,3% — InsideEVs

В США в сентябре 2026 года подержанные электромобили достигли рекордной доли в 3,3% общего рынка автомобилей с пробегом. За месяц владельцев сменили 47 862 таких машины — на 12,3% больше, чем в августе, и на 21,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщает InsideEVs со ссылкой на отчет Cox Automotive EV Market Monitor, росту способствовали более низкие цены по сравнению с новыми электрокарами и увеличение количества автомобилей, возвращающихся на рынок после лизинга или поступающих в трейд-ин.

Цены приближаются к бензиновым автомобилям

Средняя цена в объявлениях о продаже подержанного электромобиля в сентябре составила 36 767 долларов, что на 1,8% меньше, чем в августе. В то же время она была на 6,2%, или на 2 137 долларов, выше средней цены автомобиля с бензиновым двигателем. Месяцем ранее разница составляла 2 692 доллара.

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Для сравнения, средняя цена продажи нового электромобиля в сентябре достигла 55 842 долларов. Cox Automotive также отметила, что продажи новых электрокаров в США в сентябре сократились на 40,7% в годовом выражении — до ориентировочно 86 632 машин, хотя их доля на рынке новых автомобилей выросла до 6,5% из-за общего сокращения рынка.

Спрос на кроссоверы и Tesla

Лидером вторичного рынка электромобилей оставалась Tesla. Продажи подержанных электрокаров Chevrolet за месяц выросли на 21,3%, Ford — на 17,1%. Наибольший прирост среди отдельных моделей продемонстрировали Nissan Ariya — 42,5% и Chevrolet Equinox EV — 41,9%.

Спрос также был заметным на Chevrolet Blazer EV, Ford Mustang Mach-E, Kia EV9 и Tesla Model Y. Средний срок пребывания подержанных электромобилей на площадках дилеров сократился до 35 дней, или на 16,7% по сравнению с августом. Для бензиновых и других неэлектрических автомобилей этот показатель составил 46 дней.

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