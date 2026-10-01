Volkswagen открыл в Германии заказы на начальную версию электрического кроссовера ID. Cross Trend. Ее цена начинается от 27 995 евро с учетом НДС. Как сообщает Electrek, модель получила батарею емкостью 37 кВт·ч и электродвигатель мощностью 85 кВт, или 114 л. с.

Запас хода и зарядка

По циклу WLTP базовый ID. Cross может проехать на одном заряде до 324 км. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт: восполнение заряда с 10% до 80% должно занимать около 23 минут.

Ранее Volkswagen также открыл заказы на модификацию с батареей на 52 кВт·ч. Ее заявленный запас хода по WLTP составляет до 427 км. Такой аккумулятор заряжается с 10% до 80% примерно за 24 минуты при мощности до 105 кВт.

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Версии и оснащение

ID. Cross построен на платформе MEB+, которую также использует ID. Polo. Базовый Trend предлагается со 114-сильным мотором и LFP-батареей на 37 кВт·ч. Версии Life и Style стандартно имеют электромотор мощностью 99 кВт, или 132 л. с., с такой же батареей, а за доплату доступны с 155-киловаттным двигателем мощностью 207 л. с. и NMC-аккумулятором на 52 кВт·ч.

Электрический кроссовер длиной 4161 мм имеет цифровую панель приборов Digital Cockpit Pro с диагональю 10,25 дюйма и центральный экран мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма. Также предусмотрен режим Retro Display, стилизованный под панель приборов Volkswagen Golf первого поколения.

По стартовой цене ID. Cross располагается в линейке Volkswagen между бензиновым T-Cross, который в Германии стоит от 25 280 евро, и Tiguan с ценой от 39 385 евро.

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