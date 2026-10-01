大众汽车已在德国开放入门版电动跨界车ID. Cross Trend的预订。其含增值税起售价为27,995欧元。据Electrek报道，该车型配备37千瓦时电池和85千瓦电动机，即114马力。

续航里程和充电

按照WLTP工况，基础版ID. Cross单次充电最高可行驶324公里。该电池支持最高90千瓦的直流快充：从10%充至80%预计约需23分钟。

此前，大众还开放了配备52千瓦时电池版本的预订。其WLTP标称续航里程最高为427公里。该电池在最高105千瓦功率下，从10%充至80%约需24分钟。

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版本和配置

ID. Cross基于MEB+平台打造，ID. Polo同样采用该平台。基础版Trend提供114马力电机和37千瓦时LFP电池。Life和Style版本标配99千瓦电动机，即132马力，以及相同的电池；支付额外费用后，可选配155千瓦、207马力电机和52千瓦时NMC电池。

这款电动跨界车车长4161毫米，配备10.25英寸Digital Cockpit Pro数字仪表盘和12.9英寸中央信息娱乐系统屏幕。还提供Retro Display模式，其设计风格仿照第一代大众高尔夫的仪表盘。

按起售价计算，ID. Cross在大众产品阵容中位于燃油版T-Cross和Tiguan之间：T-Cross在德国的售价从25,280欧元起，Tiguan的售价从39,385欧元起。

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