The Boring Company展示了可远程控制的Liner Truck货运平台，该平台可通过狭窄隧道运输一个标准20英尺货运集装箱。该平台采用Tesla Model 3的电池和动力总成制造，据InsideEVs报道。

用于隧道作业的平台

Liner Truck最初用于向隧道掘进机运送制成的混凝土隧道衬砌管片。今年8月，The Boring Company已展示过这款远程操控的平台。该公司遵循Zero-People-In-Tunnel理念，即在此类作业期间隧道内不应有人。

在新视频中，该平台牵引一个集装箱，集装箱与隧道墙壁之间的两侧各留有约一英寸的空隙。The Boring Company在X上的一则帖子中表示，已升级最新版Prufrock Liner Truck，以运输标准20英尺集装箱。

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载重能力和速度

据该公司介绍，Liner Truck可牵引最多2.2万磅货物——这相当于每一批制成的混凝土隧道管片的重量。在这一载荷下，该平台最高时速可达12英里，续航里程为28英里。

今年9月，The Boring Company筹集了30亿美元，此后其估值据该媒体报道达到230亿美元。这些资金大部分来自阿拉伯联合酋长国，该公司计划在那里建设150公里隧道。该公司还在田纳西州纳什维尔开始掘进另外10英里的隧道。

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