The Boring Company показала перевезення контейнера тунелем — InsideEVs

Компанія The Boring Company показала дистанційно керовану вантажну платформу Liner Truck, яка перевозить стандартний 20-футовий вантажний контейнер вузьким тунелем. Платформу створили з використанням батареї та силового агрегату Tesla Model 3, повідомляє InsideEVs.

Платформа для тунельних робіт

Liner Truck спочатку призначали для доставки до тунелепрохідної машини готових бетонних сегментів облицювання тунелю. У серпні The Boring Company вже демонструвала цю платформу, якою керують дистанційно. Компанія дотримується підходу Zero-People-In-Tunnel, що передбачає відсутність людей у тунелях під час таких операцій.

У новому відео платформа тягне контейнер, між яким і стінами тунелю залишається приблизно по одному дюйму вільного простору з кожного боку. У дописі в X The Boring Company зазначила, що модернізувала останню версію Prufrock Liner Truck для транспортування стандартного 20-футового контейнера.

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Вантажність і швидкість

За даними компанії, Liner Truck може тягнути до 22 тисяч фунтів вантажу — стільки важить кожен вантаж готових бетонних сегментів для тунелю. З таким навантаженням платформа розвиває швидкість до 12 миль на годину, а її запас ходу становить 28 миль.

У вересні The Boring Company залучила 3 млрд доларів, після чого її оцінка, за даними видання, сягнула 23 млрд доларів. Більшість цих коштів надійшла з Об'єднаних Арабських Еміратів, де компанія планує прокласти 150 кілометрів тунелів. Також вона розпочала буріння ще 10 миль тунелю в Нешвіллі, штат Теннессі.

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