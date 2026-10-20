Компания The Boring Company показала дистанционно управляемую грузовую платформу Liner Truck, которая перевозит стандартный 20-футовый грузовой контейнер через узкий туннель. Платформу создали с использованием батареи и силового агрегата Tesla Model 3, сообщает InsideEVs.

Платформа для туннельных работ

Liner Truck изначально предназначался для доставки к туннелепроходческой машине готовых бетонных сегментов облицовки туннеля. В августе The Boring Company уже демонстрировала эту платформу, которой управляют дистанционно. Компания придерживается подхода Zero-People-In-Tunnel, предусматривающего отсутствие людей в туннелях во время таких операций.

В новом видео платформа тянет контейнер, между которым и стенами туннеля с каждой стороны остается примерно по одному дюйму свободного пространства. В публикации в X The Boring Company заявила, что модернизировала последнюю версию Prufrock Liner Truck для перевозки стандартного 20-футового контейнера.

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Грузоподъемность и скорость

По данным компании, Liner Truck может тянуть до 22 тысяч фунтов груза — столько весит каждый груз готовых бетонных сегментов для туннеля. С такой нагрузкой платформа развивает скорость до 12 миль в час, а ее запас хода составляет 28 миль.

В сентябре The Boring Company привлекла 3 млрд долларов, после чего ее оценка, по данным издания, достигла 23 млрд долларов. Большая часть этих средств поступила из Объединенных Арабских Эмиратов, где компания планирует проложить 150 километров туннелей. Она также начала бурение еще 10 миль туннеля в Нэшвилле, штат Теннесси.

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